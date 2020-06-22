В Могилеве из-за сильного ливня затопило более 50 домов и 110 гаражей

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве из-за сильного ливня затопило более 50 частных домов и 110 гаражей, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
"21 июня в Могилеве выпало 49 мм осадков при месячной норме 75 мм. В результате сильного ливня в городе подтоплены 52 частных дома, 110 коллективных гаражей, 10 легковых автомобилей, подвалы Могилевской поликлиники №11 и футбольного манежа, а также пять участков дорог. Упавшими деревьями повреждены три легковых автомобиля. Кроме того, произошел сход 2 куб.м грунта на территорию частного подворья. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным областного управления МЧС, в Могилевском районе подтоплено два подворья и подвал Вейнянской средней школы, а также 24 садовых участка возле д. Темнолесье Чаусского района.-0-