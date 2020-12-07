7 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве легковушка сбила мужчину на переходе. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло сегодня около 06.40 в районе дома №81 по проспекту Пушкинскому. 58-летний местный житель, находясь за рулем Opel Zafira, совершил наезд на 22-летнего бобруйчанина. Молодой человек пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Молодой человек с травмами госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.-0-