В Могилеве легковушка сбила пенсионера

23 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве под колеса легковушки попал 67-летний пешеход, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 22 февраля в 7.40 на проспекте Димитрова. "58-летний могилевчанин управлял автомобилем Mercedes Benz S300TD по проспекту Димитрова и совершил наезд на 67-летнего жителя областного центра. Пенсионер пересекал проезжую часть в неустановленном месте", - отметили в ГАИ.

Пешехода с травмами госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что необходимо быть внимательными и переходить дорогу только в установленных местах. При отсутствии в пределах видимости обозначенных пешеходных переходов и перекрестков проезжую часть необходимо переходить на участке, где дорога хорошо просматривается в обе стороны и по кратчайшей траектории.-0-