В Могилеве легковушка сбила подростка на велосипеде

9 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве легковой автомобиль сбил 14-летнего подростка на велосипеде, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 июля примерно в 10.55 на улице Фатина в районе дома №4е. Управляя автомобилем "Рено", 25-летняя могилевчанка совершила наезд на подростка, который пересекал проезжую часть дороги на велосипеде по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП велосипедисту причинены телесные повреждения. Он госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы.
По факту ДТП проводится проверка.-0-
ГАИ УВД Могилевского облисполкома
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