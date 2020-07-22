В Могилеве легковушка столкнулась с автобусом, один из водителей погиб

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве столкнулись Honda Civic и автобус, погиб 34-летний водитель легковушки, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла сегодня ночью на Гомельском шоссе. "Около 1.10 житель областного центра на Honda Civic выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом МАЗ, двигавшимся навстречу. Водитель иномарки погиб на месте", - проинформировали в ГАИ.

Фото УГАИ УВД Могилевского облисполкома

В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГАИ, эксперты и следователи.-0-