В Могилеве легковушка врезалась в металлическое ограждение: один человек погиб

24 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью на ул.Первомайской в Могилеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один находится в реанимации. Об этом в своем Telegram-канале информирует пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

По предварительной информации, около двух часов ночи автомобиль Mercedes врезался в металлическое ограждение и световую опору. От удара машину разорвало на две части, а находившихся в ней мужчину и женщину выбросило из салона.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Женщина с тяжелыми травмами доставлена в реанимацию.

В ГАИ отметили, что данный участок обозначен дорожными знаками "Дорожные работы" и "Ограничение максимальной скорости" (40 км/ч).

По факту аварии проводится проверка.-0-