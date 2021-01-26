В Могилеве лжебизнесмен взял в долг крупную сумму денег и не вернул

26 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве лжебизнесмен взял у могилевчанки в долг крупную сумму денег и не вернул. Ущерб составил 2 тыс. евро. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию с заявлением обратилась 40-летняя жительница областного центра. Женщина рассказала, что одолжила знакомому мужчине 2 тыс. евро, но долг он не вернул и перестал выходить на связь. "Правоохранители выяснили, что к произошедшему причастен 39-летний неработающий мужчина. На протяжении длительного времени он рассказывал своей знакомой, что является директором успешной частной фирмы, - рассказали в УВД. - Мужчина так ярко и подробно расписывал свои ежедневные занятия, рассказывал про большой доход от бизнеса, что женщина не усомнилась в его платежеспособности и согласилась помочь, одолжив деньги под проценты. Вскоре после этого мужчина перестал отвечать на звонки и пропал".

Еще одна 44-летняя заместитель директора одной из организаций города рассказала о том, что этот же мужчина взял у нее в долг около Br3,4 тыс., но также не стал отдавать. Придумывая различные предлоги вроде поломки автомобиля, нестабильности финансов, он несколько лет обещал вернуть деньги, но так и не сделал этого.

В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело, следователями дана правовая оценка.-0-