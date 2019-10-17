В Могилеве мальчик залез на опору моста и не смог спуститься

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 16 октября десятилетний мальчик залез под мост через Днепр и не смог сам спуститься. Ему понадобилась помощь спасателей. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

В центр оперативного управления Могилевского ГОЧС в 18.12 позвонил прохожий, который рассказал о забравшемся под мост ребенке. К моменту прибытия спасателей мальчик находился на вершине наклонной опоры высотой около 10 м. "При помощи выдвижной трехколенной лестницы ребенка сняли и передали работникам РОВД. В медицинской помощи он не нуждался", - отметили в МЧС.

Мальчик учится в одной из могилевских школ.-0-