В Могилеве микроавтобус сбил пенсионера

7 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве под колеса микроавтобуса попал 73-летний пешеход. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

"Авария произошла 6 августа около 13.00 на ул.Первомайской. 53-летний местный житель, управляя микроавтобусом Volkswagen, совершил наезд на 73-летнего пешехода" - отметили в ГАИ.

Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.

В результате аварии пенсионер получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.-0-