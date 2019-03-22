В Могилеве мужчина осужден за дачу ложных показаний

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, желая помочь другу при рассмотрении дела в суде Октябрьского района Могилева, дал заведомо ложные показания, после чего в отношении него возбудили уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

В суде он сообщил, что его знакомый вовсе не совершал противоправных действий, хотя на самом деле видел, как тот избивал женщину, проживающую с ним. Этот факт мужчина подтверждал в ходе предварительного следствия, но в судебном заседании при допросе в качестве свидетеля изменил свои первоначальные показания.

Вина могилевчанина в систематическом избиении женщины была полностью доказана, а показания свидетеля опровергнуты.

После вступления приговора в законную силу прокуратура Могилева инициировала проверку по факту дачи заведомо ложных показаний в суде. Позднее в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.401 УК. В итоге суд Ленинского района Могилева с учетом позиции гособвинителя назначил ему наказание в виде двух месяцев ареста. Приговор вступил в законную силу.-0-