25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве мужчина незаконно продавал медицинские маски. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"24 марта в Могилеве сотрудники службы БЭП задержали 25-летнего жителя Кричевского района, который через интернет незаконно продавал медицинские маски. Этот товар он приобретал в России и перепродавал в несколько раз дороже, чем в аптеках. Оперативники задержали его в момент сделки на парковке одного из могилевских магазинов, - рассказала Ольга Чемоданова. - Изъяты около 150 масок для индивидуальной защиты на общую сумму Br150".

За незаконную предпринимательскую деятельность мужчине грозит административная ответственность.-0-