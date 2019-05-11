В Могилеве мужчина попал в больницу после импровизированного сражения "на шпагах" с приятелем

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве мужчина попал с тяжкими телесными повреждениями в больницу после импровизированного сражения "на шпагах" с приятелем. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 5 мая двое 36-летних мужчин после распития спиртного устроили между собой сражение. "Вместо шпаг они использовали длинный рожок для обуви и декоративную трость со встроенным клинком. В результате одному из них клинком причинены тяжкие телесные повреждения, с которыми он госпитализирован", - проинформировали в СК.

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.147 УК (причинение тяжких телесных повреждение).-0-