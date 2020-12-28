28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве мужчина проник в дом соседа и вынес ценные вещи. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Ленинского РОВД областного центра Елена Симонова.

В милицию с заявлением обратился директор одной из организаций города, который рассказал, что из его частного дома, расположенного по ул.Пугачева, было украдено имущество. Вещи на общую сумму Br170 исчезли после того, как неизвестный проник внутрь, повредив замок входной двери.

"Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева выяснили обстоятельства произошедшего, а также тот факт, что к случившемуся причастен 44-летний ранее судимый за кражу и грабеж могилевчанин, живущий недалеко от заявителя. За несколько лет соседства он был в курсе того, что заявитель нередко в холодное время года не ночует в доме, предпочитая оставаться в городской квартире. Когда сосед уехал в очередной раз, гражданин ночью вскрыл замок входной двери и проник внутрь дома", - отметили правоохранители.

Часть похищенного была изъята - злоумышленник не успел продать все, что удалось унести. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Следователи дадут правовую оценку его действиям.

Основными причинами и условиями совершения краж из частных домовладений и квартир являются беспечность и доверчивость потерпевших (уходя из дома, всегда проверяйте, плотно ли закрыты окна, заперта ли входная дверь, даже если вы находитесь дома, всегда запирайте входную дверь), пьянство (нередко непосредственно перед хищением потерпевшие распивали совместно с преступниками алкогольные напитки), ненадлежащая укрепленность жилых помещений, отсутствие охранной сигнализации. Никогда и ни под каким предлогом не сообщайте незнакомым лицам об отсутствии дома ваших соседей по домовладению либо квартире.

Правоохранители привели несколько элементарных правил, как обеспечить сохранность своего имущества. Не оставляйте ключи от дома либо квартиры под ковриком, в почтовом ящике, на электрощите и в других доступных местах. Покидая квартиру либо дом, не забывайте запирать окна, форточки и балконы, входные ворота, калитки, которые могут стать лазейкой для преступников. Не спешите открывать дверь незнакомцам, особенно если они представляются работником службы, в которую вы не обращались. Категорически запрещайте детям открывать дверь незнакомцам, под каким бы предлогом они ни пытались войти в квартиру. Уезжая в длительную командировку либо отпуск, просите соседей, а лучше родственников присматривать за жилищем и забирать почтовую корреспонденцию. При утере ключей от квартиры либо домовладения незамедлительно меняйте замок.-0-