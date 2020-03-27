27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве мужчина пытался вынести из церкви ящики для пожертвований, сообщили БЕЛТА в МВД.

18 марта около полуночи в милицию поступил звонок. Очевидец сообщил, что в одной из церквей города неизвестный разбил окно и проник внутрь. В считанные минуты сотрудники Ленинского отдела охраны Могилева прибыли на место. В здании храма они задержали мужчину, который к тому времени уже успел собрать ящики для пожертвований.

Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. Ранее 38-летний местный житель неоднократно был судим за аналогичные преступления.-0-