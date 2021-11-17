В Могилеве мужчина спрыгнул с моста в реку и утонул

17 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве мужчина спрыгнул с моста в Днепр и утонул. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

"Вчера около 16.37 поступило сообщение о мужчине, который прыгнул с моста по улице Королева в реку Днепр", - сказали в МЧС. Позже из воды извлекли тело мужчины 1958 года рождения.

Следователем совместно со специалистом УГКСЭ по Могилевской области проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.

По факту гибели мужчины Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.-0-