В Могилеве мужчина ударом по голове нанес незнакомой девушке тяжелую травму

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве мужчина ударил незнакомую девушку по голове, причинив ей тяжелую травму. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"По данным следствия, днем 15 декабря во дворе дома по улице Первомайской к 18-летней девушке сзади подошел незнакомый мужчина, ударил ее по голове металлическим предметом и скрылся. Потерпевшая попросила работников расположенной в доме организации вызвать скорую помощь. С тяжелой травмой головы девушку госпитализировали", - рассказали в СК.

Милиционеры оперативно установили личность нападавшего. Им оказался 33-летний мужчина, проживающий в одном доме с потерпевшей. Он нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый отказался открыть квартиру правоохранителям, забаррикадировал дверь своей комнаты мебелью. Несмотря на это, милиционерам удалось попасть в жилище и задержать мужчину.

Возбуждено уголовное дело по п.7 ч.2 ст.147 УК (причинение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений). Продолжаются следственные действия, назначены экспертные исследования, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемого.-0-