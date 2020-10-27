27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве мужчина зашел в учреждение образования и украл у женщины телефон, сообщили БЕЛТА УВД Могилевского облисполкома.

В оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева с заявлением обратилась 39-летняя могилевчанка, сотрудница одного из учреждений образования города. Она рассказала, что у нее был похищен оставленный без присмотра мобильный телефон стоимостью Br400. Женщина просила ей помочь и вернуть гаджет.

Установлено, что в случившемся, вероятно, замешан 23-летний, ранее судимый за кражу могилевчанин, который несколько дней назад освободился из места лишения свободы. Мужчина искал деньги, при этом не спешил устраиваться на работу. Зайдя внутрь одного из учреждений образования, никем не замеченный посетитель прошел в кухонное помещение и уже там обнаружил лежащий без присмотра мобильный телефон. Он забрал гаджет, после чего так же вышел из помещения через основной выход.

Мужчина планировал продать телефон, а вырученные деньги потратить на покупку продуктов и спиртных напитков.

Сейчас похищенное изъято. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, следователи дадут правовую оценку действиям мужчины.-0-