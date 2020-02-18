В Могилеве мужчину осудили на 15 лет за тяжкое преступление 2001 года

18 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве мужчину признали виновным в убийстве женщины, которое было совершено еще в 2001 году в Бобруйске. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 (убийство, сопряженное с разбоем, совершенное группой лиц) УК. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

"Приговором Могилевского областного суда мужчине назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Приговор еще не вступил в законную силу и может обжалован", - сказала она.

В марте 2001 года в Бобруйске в собственной квартире было обнаружено тело 49-летней женщины. Все вещи в доме были разбросаны, вывернуты ящики и содержимое шкафов. Из квартиры пропали деньги и ювелирные украшения. Экспертиза показала, что женщину задушили. Было возбуждено уголовное дело по факту убийства, сопряженного с разбоем. Однако найти преступника не удалось, дело приостановили.

"Весной прошлого года уголовное дело возобновили. Появились новые возможности исследования биологических материалов. Благодаря этому на орудии преступления обнаружили ДНК, которое частично совпало с генетическими данными 65-летнего уроженца РФ. После дополнительных разбирательств правоохранители установили, что мужчина не причастен к случившемуся, - отметила официальный представитель. - Обнаруженные характеристики ДНК передаются от отца к сыну без изменений, являясь своеобразной генетической меткой фамилии".

К преступлению мог быть причастен родственник мужчины, который в 2001 году проживал в Бобруйске. На данный момент мужчине 44 года, в ходе допроса он признал свою вину и рассказал, что пошел на преступление по договоренности с товарищем. Следователи установили личность второго подозреваемого, который к настоящему моменту скончался.

Во время следственного эксперимента мужчина рассказал обстоятельства убийства. Следователи допросили родственников и знакомых погибшей, изучили и приобщили к материалам уголовного дела заключения ряда экспертиз, в том числе психолого-психиатрической экспертизы обвиняемого. -0-