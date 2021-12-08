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8 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на мужчине загорелась одежда: он скончался от полученных ожогов. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Сообщение о гибели мужчины от ожогов поступило спасателям 7 декабря в 18.06. Установлено, что в этот же день около 4.00 при пользовании газовой плитой произошло возгорание одежды на потерпевшем, который проживал у брата в квартире по ул.Папанина, 5. Хозяин квартиры с дочерью и внуком проснулись от сработки автономного пожарного извещателя. Могилевчанин ликвидировал возгорание одежды на брате подручными средствами и оказал ему помощь. Днем состояние мужчины ухудшилось, и хозяин квартиры вызвал скорую медицинскую помощь, которая госпитализировала его в реанимационное отделение Могилевской областной больницы с диагнозом "термические ожоги пламенем 1-4 степени 45% тела". В 15.55 пациент скончался. Причина пожара и обстоятельства устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!