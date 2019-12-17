В Могилеве на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину

17 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве 16 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе под колеса автомобиля попала женщина, она погибла. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"В 20.50 в Могилеве 33-летний мужчина на автомобиле "Ауди A8" совершил наезд на 46-летнюю жительницу города. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Челюскинцев в районе дома №66. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила травму, несовместимую с жизнью", - отметили в ведомстве.

В этот же день в 8.45 вблизи деревни Кутня Чаусского района случилась еще одна авария. 40-летний житель города Горки, двигаясь на автомашине Opel Astra, на закруглении дороги влево не справился с управлением. Автомобиль выехал на правую обочину, врезался в бордюрный камень остановочного пункта, затем несколько раз опрокинулся и съехал в кювет. Водитель и два пассажира, 26-летний и 33-летний жители Горок, с травмами доставлены в больницу", - рассказали в ведомстве.

По этим фактам проводится проверка.-0-