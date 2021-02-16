В Могилеве на пешеходном переходе под колеса легковушки попала девушка

16 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на пешеходном переходе по проспекту Шмидта под колеса легкового автомобиля попала девушка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

ДТП произошло 15 февраля в 17.50. "47-летний местный житель двигался на автомобиле Hyundai Santa Fe. В районе остановки общественного транспорта "Зеленстрой" он совершил наезд на 18-летнюю могилевчанку, которая, по предварительной информации, переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу", - отметили в ГАИ.

Девушка с травмами госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка.-0-

Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома