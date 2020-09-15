В Могилеве на территории комбината силикатных изделий произошел взрыв

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв на территории предприятия в Могилеве: следователи работают на месте происшествия. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Сегодня днем на одном из участков Могилевского комбината силикатных изделий при смешивании легковоспламеняющейся смеси произошел взрыв. В результате происшествия пострадал работник предприятия, с ожогами 80% тела он доставлен в больницу.

Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-