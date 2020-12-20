В Могилеве наркоконтроль задержал пятерых юных закладчиков

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркоконтроль задержал пятерых закладчиков наркотиков в Могилеве, которым от 16 до 18 лет. Подробности рассказала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"На парня и четырех девушек (учащихся лицеев, колледжа и вуза) вышли оперативники областного УВД и Октябрьского РОВД в ходе работы по пресечению деятельности виртуального наркомаркета, - проинформировала Ольга Чемоданова. - В Могилеве и на прилегающей к городу территории милиционеры нашли более 60 тайников, в которых задержанные спрятали пакетики с амфетамином и альфа-PVP".

Следователи дали правовую оценку действиям дилеров и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Расследование продолжается - не исключено, что будут выявлены другие противоправные факты фигурантов.-0-