26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве нашли похищенную в России иномарку. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники ГАИ обнаружили украденный автомобиль в середине июня. Нахождение в стране внедорожника с армянскими номерами вызвало у инспекторов подозрение в связи с закрытыми границами. Подлинность техпаспорта и номер кузова вызвали сомнения, поэтому 48-летнего могилевчанина доставили в РОВД.

Установлено, что документы и регистрационные знаки поддельные, а VIN-номер изменялся. Полиция Армении сообщила, что авто с такими данными не ставилось на учет. После восстановления оригинального номера выяснили, что BMW украли весной в Тверской области.

Водитель пояснил, что купил иномарку в России без переоформления, о ее криминальном прошлом не знал. Правоохранители скептически отнеслись к словам мужчины. Два года назад он попадал в поле зрения правоохранительных органов за махинации со счетами-справками.

Выяснилось, что могилевчанин 14 лет являлся учредителем фирмы, которая покупала бланки счетов-справок и со своей печатью перепродавала их "оформителям" с авторынков. При этом предприятие не осуществляло никакой деятельности по торговле автомобилями. Мужчина торговал бланками строгой отчетности даже после банкротства. В результате этой деятельности пострадали многие автомобилисты, которые не смогли зарегистрировать транспорт.

Материалы проверки по факту подделки документов, регистрационных номеров и VIN-номера транспортного средства будут переданы следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Похищенный автомобиль вернется законному владельцу.-0-