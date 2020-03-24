В Могилеве нашли пропавшего пенсионера

24 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пропавшего накануне 73-летнего Николая Симакова нашли в Могилеве, сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Николай Симаков 19 марта ушел из приемного отделения Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи. До 24 марта его местонахождение оставалось неизвестным.

Сегодня оперативники уголовного розыска Могилевского РОВД обнаружили мужчину в другой больнице города, куда его вчера доставили с сердечным приступом. Скорую помощь вызвали неравнодушные прохожие, которые увидели пенсионера на одной из улиц города.-0-