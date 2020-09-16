16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве нетрезвый парень расклеивал листовки с призывом к "народному сбору". Информацию об этом пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова разместила в Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

21-летний молодой человек распечатал листовки с призывами к жителям города каждое воскресенье приходить на "народный сбор". Ночью он стал расклеивать их.

Парня задержали в момент расклеивания листовок и составили протоколы за появление в общественном месте в пьяном виде и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. По результатам медосвидетельствования у него обнаружено 1,74 промилле.

"Протрезвев, вину он признал и самостоятельно ликвидировал последствия своего творчества", - уточняется в сообщении.-0-