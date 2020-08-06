6 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля. Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 5 августа около 16.00 на улице Крупской. "29-летний могилевчанин, управляя машиной Renault, совершил наезд на 50-летнего жителя Могилева. Пешеход был в состоянии алкогольного опьянения и переходил проезжую часть, нарушая ПДД", - отметили в ГАИ.

Фото ГАИ УВД Могилевского облисполкома

В результате аварии мужчина с травмами госпитализирован.-0-