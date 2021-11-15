15 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве нетрезвый тракторист пытался дать взятку сотрудникам ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.

По данным следствия, утром 10 ноября в Могилеве на улице 30 лет Победы наряд ГАИ задержал водителя трактора, который находился в состоянии алкогольного опьянения. "40-летний могилевчанин не отрицал, что употреблял спиртные напитки накануне вечером и утром. Поскольку его самочувствие с утра было не самым лучшим, он отправился в ближайший магазин, воспользовавшись трактором частной строительной компании, в которой работал. Подъехав к торговому объекту, он бросил заведенную технику возле магазина - в итоге трактор покатился. Находившиеся рядом водители приняли меры по его остановке, подложив под колеса посторонний предмет. Они же вызвали ГАИ", - отметила официальный представитель.

Понимая, что за допущенные нарушения ПДД предстоит заплатить немалый штраф, водитель решил уговорить инспекторов его отпустить. "Предлагая решить вопрос, он попытался передать сотруднику ДПС Br50. Инспектор неоднократно предупреждал нарушителя о том, что дача взятки - уголовно наказуемое преступление, однако мужчина оставил деньги в служебном авто. Для дальнейшего разбирательства сотрудники ГАИ вызвали следственно-оперативную группу", - рассказала Татьяна Старосотникова.

Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.431 (дача взятки) УК. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся следственные действия.-0-