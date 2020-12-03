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03 декабря 2020, 11:57

В Могилеве озвучили приговор по "Мощаницкому делу"

Во время суда
Во время суда

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском областном суде огласили приговор по "Мощаницкому делу" - массовому убийству, которое произошло в 2005 году в деревне Большая Мощаница Белыничского района. Тогда от рук бандитов погибли 6 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Павлу Павлюченко и Геннадию Соловьеву суд назначил по 25 лет лишения свободы, Сергею Юшкевичу и Николаю Ракутину - пожизненное.

Жестокое убийство произошло в ночь с 31 мая на 1 июня 2005 года в деревне (ныне агрогородок) Большая Мощаница - была убита целая семья. Это супружеская пара - 48-летняя женщина, 53-летний мужчина, 27-летняя дочь хозяйки дома, ее гражданский муж и двое их малолетних детей. Они перебрались в агрогородок из Белыничей, после того как продали там квартиру. Деньги, вырученные от продажи, и стали главной причиной преступления. По мнению следователей, уроженцы Большой Мощаницы планировали напоить новоселов и узнать, где они хранят денежные средства. Когда план провалился, сообщники убили всю семью. На следующий день были задержаны пять местных жителей: Павел Павлюченко, Сергей Юшкевич, Николай Ракутин, Геннадий Соловьев и Александр Клепча. Младшему на тот момент было 18 лет, старшему - 24 года.

В начале ноября 2007 года судебная коллегия Могилевского областного суда всем пятерым в связи с недоказанностью вины вынесла оправдательный приговор. Один из подсудимых, Александр Клепча, был освобожден из-под стражи в зале суда. Остальные четверо были наказаны сроками заключения от 4 до 10 лет 2 месяцев за другие более мелкие преступления.

Обвиняемые снова были задержаны в конце октября 2018 года. Основанием послужили новые данные, полученные с помощью ольфакторной экспертизы. В числе обвиняемых в Могилевском облсуде Александра Клепчи не было, он проходит по делу свидетелем.

Приговор может быть обжалован и опротестован в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда через Могилевский областной суд.-0-

Фото Олега Фойницкого

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