В Могилеве парень и девушка задохнулись в гараже выхлопными газами

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве в гараже обнаружили мертвых парня и девушку, одна из основных версий - отравление угарным газом. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Погибших нашли вечером 22 марта в автомобиле, находившемся в гараже на ул.Симонова. "Без признаков насильственной смерти обнаружены тела 29-летнего парня и 27-летней девушки. Ключ в автомобиле находился в замке зажигания, топливо в баке отсутствовало. По результатам проведения первоначальных мероприятий версию отравления угарным газом следователи считают одной из основных", - проинформировали в СК.

Правоохранителям предстоит выяснить точную причину и время смерти молодых людей. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам Госкомитета судебных экспертиз. Все обстоятельства происшествия выясняются.-0-