В Могилеве парень угнал Infiniti, разбил его и попал на $10 тыс.

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве парень угнал автомобиль и совершил ДТП, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Ночью 10 апреля 27-летний местный житель, возвращаясь домой, нашел на земле ключи от автомобиля Infiniti G35х, который стоял неподалеку.
Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, открыл транспортное средство и решил проехаться. На проспекте Мира парень не справился с управлением и врезался в осветительную железобетонную опору.
В результате ДТП мужчина не пострадал, однако угнанный автомобиль восстановлению не подлежит. Ущерб, причиненный владельцу, предварительно составил $10 тыс.
Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.214 (угон транспортного средства) УК.-0-