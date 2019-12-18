В Могилеве пенсионер выронил в автобусе обрез

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. У могилевского пенсионера из одежды выпал обрез на глазах у пассажиров автобуса. В инциденте разбирается милиция, сообщили БЕЛТА в МВД.

Случай произошел 15 декабря в автобусе городского маршрута №8. После отправления от остановки у пенсионера из одежды выпал обрез ружья. Среагировали двое попутчиков: мужчина подобрал оружие, а несовершеннолетний парень позвонил в милицию.

"Все трое вышли на ближайшей остановке. Пассажир с обрезом направился во дворы, чтобы передать находку правоохранителям, а пенсионер и подросток пошли за ним. При этом юноша оставался на связи с дежурным милиционером и сообщал о передвижении", - рассказали в МВД.

Ружье было передано ближайшему наряду Департамента охраны МВД. К тому моменту хозяин обреза уже ехал домой, не желая участвовать в разбирательстве. Однако через несколько часов сотрудники уголовного розыска установили его личность. Сделать это оперативно помог мобильный телефон, который сыщики нашли при осмотре салона автобуса.

Владельцем оружия оказался 74-летний могилевчанин. "С его слов, он приобрел обрез около 30 лет назад на городском рынке у незнакомца. Покупку все время хранил в деревне, где периодически использовал для охоты. Теперь решил перевезти ружье в квартиру", - проинформировали в МВД. В сельском доме могилевчанина также были найдены патроны и порох.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, обрез ружья направлен на экспертизу. От ее результатов во многом будет зависеть, к какой ответственности будет привлечен пенсионер.-0-