19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пенсионер забаррикадировался в квартире с тяжелобольной женой, потребовалась помощь ОМОНа. Информацию об этом разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

18 декабря в оперативно-дежурную службу Ленинского РОВД Могилева за помощью обратился местный житель. Он рассказал, что страдающий психическим заболеванием 67-летний отец не пускает его в квартиру по переулку Гоголя и угрожает причинить вред матери звонившего. 68-летняя женщина тяжело больна и несколько лет прикована к постели. На место была вызвана психиатрическая бригада, направлены участковый инспектор и наряд роты патрульно-постовой службы милиции Ленинского РОВД.

Пенсионер вел себя агрессивно, к жене никого не пускал и угрожал сотрудникам милиции. Затем, вооружившись подручными металлическими предметами и инструментами, забаррикадировался в комнате, где лежала супруга. На место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа. Во время переговоров мужчина шел на контакт, но на просьбы впустить медиков для осмотра супруги отвечал отказом. С учетом угрозы жизни и здоровью пенсионерки было принято решение о проведении спецоперации. Две боевые группы работали как в квартире, так и со стороны улицы.

Бойцы ОМОНа обезвредили могилевчанина, задержали его и доставили в больницу. Женщина во время спецоперации не пострадала, в последующем ее госпитализировали.

Материал проверки передан следователям, возбуждено уголовное дело.-0-