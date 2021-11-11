11 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пенсионерка оформила кредит по телефону и лишилась почти Br11,5 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

В милицию обратилась 59-летняя могилевчанка. Пенсионерке поступил звонок от неизвестного лица, который представился работником службы безопасности Национального банка Беларуси. Разговаривая с женщиной, он пояснил, что неизвестные пытаются оформить кредит на ее имя. В свою очередь, чтобы изобличить мошенников, необходимо оформить в банке кредит самостоятельно. Женщина так и сделала, а после перевела полученные Br8 тыс. на указанный незнакомцем расчетный счет через один из терминалов, расположенных в центре города. Спустя день этот же мужчина убедил доверчивую пенсионерку оформить еще один кредит на Br3,45 тыс. В конечном счете обманутая женщина перевела злоумышленникам, которые получили доступ к ее расчетному счету, Br11,45 тыс.

Еще одной жертвой мошенников стал 57-летний могилевчанин, которому также поступил звонок на мобильный телефон. Звонившая представилась менеджером одного из банков, расположенных в областном центре. В ходе разговора она рассказала могилевчанину, что неустановленные лица пытаются оформить на него кредит в их банке на максимально возможную сумму. Женщина также предположила, что в этом виновен кто-то из сотрудников банка. Чтобы разобраться в неприятной ситуации, местный житель должен самостоятельно оформить на свое имя кредит на максимальную сумму, которую ему одобрит банк.

"Следуя ее инструкциям, вкладчику банка необходимо будет зачислить полученные денежные средства на расчетный счет, который она ему предоставит, - уточнили в УВД. - Со слов собеседницы выходило так, что эта денежная манипуляция поможет узнать, кто еще имеет доступ к счетам мужчины и пытается ими воспользоваться".

В этот же день на номер могилевчанина поступил еще один звонок со скрытого номера от гражданина, который представился полковником милиции. Он разъяснил, что он проводит оперативные мероприятия по выявлению мошенников, совершающих неправомерные действия в отношении граждан Беларуси. Незнакомец акцентировал внимание собеседника на том, что данная информация - секретная, ее нельзя разглашать близким и родственникам, и что в дальнейшем по всем вопросам с ним будет держать связь уже вышеупомянутая сотрудница банка.

Доверчивый мужчина выполнил указания незнакомцев: при помощи инфокиоска он перевел денежные средства в сумме Br9,2 тыс. на новый расчетный счет. После этого мошенники получили доступ к его денежным средствам. Они попытались убедить местного жителя оформить на себя еще один кредит, но уже в другом банке, однако его отговорила супруга, которая распознала обман. Только после этого мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы.

"Приведенные примеры - далеко не все случаи, когда могилевчане стали жертвами очередного мошенничества, - отметили в УВД. - В новой схеме преступной наживы от имени службы безопасности банка мошенники сообщают о проведении служебного расследования по факту хищения денежных средств клиентов. В связи с чем просят не звонить в банк, мотивируя это тем, что звонок может помешать расследованию, и предупреждают о наличии уголовной ответственности за препятствование расследованию. При этом могут ссылаться на произвольный номер статьи Уголовного кодекса. Далее звонок переключается на псевдосотрудника правоохранительных структур, который продолжает вводить клиента в заблуждение".-0-