В Могилеве пьяного водителя останавливали с погоней: составлено 7 протоколов

25 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве за пьяную езду на водителя составлено 7 протоколов, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Сообщение о том, что в микрорайоне Казимировка со двора одного из домов выехал Volkswagen Golf с весьма странной манерой вождения и направился в сторону центра, поступило в дежурную часть ГАИ 24 октября в 22.00.

Наряды ДПС выбыли незамедлительно, на ул. Краснозвездной водителю данного автомобиля были поданы требования об остановке, которые он игнорировал и устроил погоню. Спустя несколько минут был задержан 46-летний местный житель. Освидетельствование показало 1,3 промилле этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

В отношении любителя спиртного составлено 7 протоколов за нарушения ПДД.

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