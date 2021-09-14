В Могилеве пьяный водитель пытался сбить инспектора ГАИ и врезался в иномарку

14 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве водитель пытался сбить инспектора ГАИ и врезался в иномарку, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Вечером 11 сентября на ул.Дебрянский спуск экипаж ГАИ подал сигнал об остановке водителю Honda Accord. Тот проигнорировал требование и поехал на сотрудника, пытавшегося его остановить. К счастью, милиционеру удалось увернуться.

После непродолжительной погони нарушитель не справился с управлением и столкнулся с припаркованной легковушкой. Задержанным оказался 19-летний индивидуальный предприниматель, у которого в выдыхаемом воздухе обнаружено 2,2 промилле алкоголя.

Следователи дали правовую оценку действиям могилевчанина и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Также на фигуранта составлено несколько административных протоколов по линии ГАИ.-0-