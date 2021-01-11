В Могилеве пьяный водитель пытался скрыться от ГАИ

11 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве задержан водитель, который проигнорировал требования об остановке транспортного средства и попытался скрыться от сотрудников ГАИ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

9 января в Могилеве сотрудники ГАИ задержали водителя автомобиля Volkswagen Passat, который проигнорировал требования об остановке транспортного средства и попытался без света скрыться через бордюры во дворах. Водителем оказался 18-летний могилевчанин, который не имел водительского удостоверения. Медицинское освидетельствование показало, что в выдыхаемом им воздухе содержание алкоголя было 1,6 промилле.

За эту поездку максимальный суммарный штраф может составить Br4,35 тыс. с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением сроком на пять лет.-0-