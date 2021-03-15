В Могилеве под колесами автомобиля погибла женщина

15 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве под колеса иномарки попала пенсионерка. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Авария произошла 14 марта в 21.20. 23-летняя жительница областного центра, управляя автомобилем Chevrolet Cruze, по ул.Ленинской в районе дома №93 совершила наезд на 82-летнюю могилевчанку, пересекавшую проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Пешеход от полученных травм скончалась. Как отметили в ГАИ, несмотря на темное время суток, женщина не была обозначена световозвращающими элементами.

По факту ДТП проводится проверка.-0-