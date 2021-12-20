В Могилеве под лед провалился мужчина: рыбака спасли сотрудники МЧС

20 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве на Днепре под лед провалился мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о провалившемся под лед мужчине на заливе реки Днепр в Могилеве на ул.Кутепова поступило 19 декабря в 16.04. По прибытии спасателей к месту вызова на поверхности воды на расстоянии около 80 м от берега в полынье находился могилевчанин. Возле него на лыжах был второй мужчина, который пытался вытащить потерпевшего из полыньи с помощью веревки.

Работники водолазно-спасательной службы ПАСО УМЧС при помощи спасательной доски извлекли мужчин из воды на берег. Пострадавшего гражданина 1964 года рождения передали работникам скорой помощи. Он был госпитализирован. Мужчина, который пытался оказать помощь тонувшему, не пострадал.

Спасенный находился на зимней рыбалке на заливе Днепра, передвигался по льду на надувной резиновой лодке. Провалился под лед, когда вышел из нее. Его знакомый 1965 года рождения услышал крики о помощи, взял веревку и при помощи охотничьих лыж добрался до тонущего, бросил ему веревку и удерживал до прибытия спасателей.-0-