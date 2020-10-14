14 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве подожгли автомобиль сотрудника милиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Ночью 13 октября в милицию поступило сообщение о том, что по переулку Урожайному горит автомобиль Audi.

"Основной версией происшествия является поджог. Это подтверждается осмотром места происшествия и первоначальными следственными действиями", - отметила Ольга Чемоданова.

Сейчас устанавливают все обстоятельства и лиц, которые могут быть причастны к преступлению, назначены различные экспертизы, изучают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают свидетелей.

Как сообщалось ранее, о пожаре по переулку Урожайному сотрудникам МЧС стало известно около 2.00. К прибытию спасателей машина горела открытым пламенем. Пожар повредил моторный отсек и капот авто, также пострадал автомобиль, который был припаркован поблизости.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение (повреждение) имущества, повлекшее ущерб в значительном размере.-0-