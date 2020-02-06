6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве подростки представились милиционерами и обокрали мужчину, сообщила БЕЛТА официальный представитель Ленинского РОВД областного центра Елена Симонова.

В оперативно-дежурную службу РОВД с заявлением обратился 31-летний мужчина. Он утверждал, что незнакомые ему молодые люди проникли в его квартиру и забрали мобильный телефон и кроссовки.

Сотрудники отдела уголовного розыска выяснили, что заявитель недавно сам освободился из места лишения свободы, устроился на работу. В день преступления к нему в квартиру позвонили молодые люди и представились сотрудниками правоохранительных органов. Войдя внутрь, подростки забрали чужое имущество и ушли, аргументировав свой поступок служебной необходимостью. Поразмыслив, мужчина решил обратиться в милицию.

Правоохранители выяснили, что к произошедшему, вероятно, причастны 16-летний учащийся одного из учреждений образования города, ранее уже судимый за кражу, и его 17-летний ранее не судимый приятель.

По словам начальника отдела уголовного розыска Ленинского РОВД Могилева Дмитрия Сильванькова, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело, следователями будет дана правовая оценка.-0-