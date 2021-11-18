18 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве подросток угнал автомобиль из сервиса, в котором подрабатывал. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

"16 ноября в 21.05 в дежурную часть ГАИ поступило сообщение о том, что водитель Skoda грубо нарушает ПДД. Через несколько минут патруль ГАИ обнаружил автомобиль на проспекте Шмидта. Когда наряд ДПС подъехал к транспортному средству нарушителя, водитель резко ускорился, неоднократно проезжая перекрестки на красный сигнал светофора", - рассказали в ГАИ.

Водитель иномарки неоднократно игнорировал требования об остановке. Во время погони он заехал в тупик и бросился убегать.

Спустя некоторое время 16-летний могилевчанин был задержан. Подросток подрабатывает подсобным рабочим в автосервисе, где машина находилась на ремонте. Имея доступ к ключам от машины, парень воспользовался возможностью покататься вместе с друзьями по городу.

В отношении подростка составлено 6 административных протоколов: за езду без прав, неоднократный проезд на красный сигнал светофора, создание аварийной обстановки, невыполнение требований сотрудников ГАИ.

Возбуждено уголовное дело по факту угона транспортного средства.-0-