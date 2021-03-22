В Могилеве пострадавший при пожаре мужчина умер в больнице

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве пострадавший при пожаре в квартире мужчина умер в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошел 21 марта. В 2.32 поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома по ул. Вишневецкого, 5а в Могилеве. Работниками МЧС был спасен хозяин 1933 года рождения. Мужчина с ожогами и отравлением продуктами горения был госпитализирован. В 20.00 того же дня он скончался в больнице.

Причина пожара устанавливается.-0-