В Могилеве пожар в гараже повредил три машины

10 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Пожар в гараже филиала №4 ОАО "Белсвязьстрой" по улице Гомельское шоссе повредил три автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в железобетонном здании поступило 9 декабря около 18.00.

В результате пожара повреждено 500 кв.м кровли, уничтожено 60 кв.м перекрытия и имущество в боксе, повреждено лакокрасочное покрытие трех легковых автомобилей в здании.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.-0-