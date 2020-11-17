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17 ноября 2020, 09:18

В Могилеве правоохранители установили личность мужчины, оскорбившего по телефону командира ОМОНа

Скриншот из видео МВД
Скриншот из видео МВД

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве правоохранители установили минчанина, который оскорбил по телефону командира ОМОН УВД. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"11 октября на номер мобильного телефона командира отряда милиции особого назначения УВД Могилевского облисполкома поступил телефонный звонок. В разговоре незнакомый мужской голос, не скупясь на нецензурную лексику, обрушил на офицера оскорбления. Сотрудники управления по Могилевской области ГУСБ МВД во взаимодействии с коллегами из Брестской области установили личность звонившего и задержали его", - рассказали в УВД.

Нарушителем оказался 37-летний минчанин, который в протестных акциях замечен не был и к ответственности не привлекался. Причиной звонка стали призывы деструктивно настроенных Telegram-каналов. Вину он признал и в содеянном раскаялся.

13 ноября суд Октябрьского района Могилева привлек его к административной ответственности в виде штрафа. "В очередной раз мы призываем не поддаваться на провокации в сети и помнить, что ни одна угроза или оскорбление в адрес сотрудников милиции или членов их семей не останется анонимной и за свои необдуманные действия придется ответить по закону", - отметили правоохранители.-0-

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