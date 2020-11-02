В Могилеве предотвратили попытку суицида горожанина

2 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве сотрудники ОМОНа предотвратили попытку суицида мужчины. Нетрезвый могилевчанин угрожал спрыгнуть с моста по проспекту Пушкинскому в Днепр. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Вечером 31 октября поступило сообщение о том, что на мосту по проспекту Пушкинскому находится мужчина с бело-красно-белым флагом. "Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он растянул полотнище и стоял за перилами моста, высказывая намерения прыгнуть в реку. Причины своего поведения мужчина не пояснял и пытался привлечь внимание прохожих и проезжающих мимо машин", - отметили в УВД.

На место также были вызваны спасатели и бригада скорой медицинской помощи.

Около 21.00 сотрудники ОМОНа УВД предотвратили попытку суицида и доставили мужчину в РОВД. "Задержанным оказался 26-летний могилевчанин, ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и участие в несанкционированных массовых мероприятиях", - отметили в УВД.

Действиям могилевчанина будет дана правовая оценка.-0-