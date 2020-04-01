В Могилеве пресекли незаконную торговлю медицинскими масками

1 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Факт незаконной торговли медицинскими масками пресечен на территории Могилева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома Юлия Холомеева.

Оперативники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями УВД и Могилевского РОВД совместно с сотрудниками областной налоговой инспекции задержали 26-летнего местного жителя, который незаконно продавал медицинские маски. Этот товар он приобрел на территории Российской Федерации для последующей перепродажи в областном центре.

Изъяты маски на общую сумму около Br1,5 тыс.

За незаконную предпринимательскую деятельность мужчине грозит административная ответственность.

Это не первый факт незаконной продажи медицинских масок на территории страны. МВД советует всем покупать медицинские препараты, а также защитные маски, перчатки, халаты, антисептики исключительно в аптеках.-0-