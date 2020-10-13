В Могилеве при пожаре квартиры погиб мужчина

13 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На пожаре квартиры в Могилеве погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре квартиры по улице Народного Ополчения поступило 12 октября в 11.10. На пожаре погиб хозяин 1952 года рождения. Пенсионер проживал один. Огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены потолок и стены. Предполагаемая причина пожара - неосторожность погибшего при курении.

В этот же день произошел еще один пожар - в деревне Лебедевка Славгородского района. Сообщение о пожаре жилого дома поступило в 11.18. На пожаре погиб брат хозяйки дома - пенсионер 1958 года рождения. Мужчина проживал в доме с разрешения сестры. Предполагаемая причина пожара - также неосторожность при курении.-0-