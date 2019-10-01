1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве при пожаре погибли пенсионерка и ее сын, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в квартире по проспекту Мира поступило спасателям сегодня в 2 часа ночи. В результате пожара погибла хозяйка 1943 года рождения - инвалид I группы и ее неработающий сын 1963 года рождения.

Огнем уничтожено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. Эвакуация жильцов подъезда не потребовалась.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении сына хозяйки.-0-