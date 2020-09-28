28 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве при пожаре спасли семью, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

"Около 3.00 28 сентября загорелась квартира на первом этаже в одном из домов по улице Вавилова. В квартире хозяйки не было, о пожаре сообщили соседи", - рассказали в ведомстве.

Густой едкий дым быстро заполнил подъезд двухэтажного дома. "В дымовом капкане оказалась семья, живущая на втором этаже", - отметили в МЧС.

Прибывшие спасатели при помощи выдвижной лестницы эвакуировали 62-летнего хозяина квартиры и его 51-летнюю жену. С помощью специальной маски был спасен их 23-летний сын. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.-0-